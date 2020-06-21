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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأحد، بدء توزبع صناديق ومظاريف أسئلة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة بالمنصورة إلى جميع اللجان في مراكز المحافظة، وسط حراسة أمنية مشددة وبحضور الدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام والمشرف على لجان الثانوية العامة، والقيادات الأمنية.

وتفقد المحافظ مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز المشتركة «الناصرية سابقا»، ومقر وجود صناديق الإمتحانات وتابع سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع قوات الأمن المسؤولة، لتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية.

وأوضح أحمد هيكل مدير عام التعليم العام والمشرف على لجان الثانوية العامة بالمحافظة أن هناك 28 خط توزيع لأوراق الأسئلة تصل إلى 156 لجنة على مستوى المحافظة تبدأ عملها من الساعة الخامسة والربع صباحا ويتم تأمينها تماما بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.

وتم نقل الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية وتم وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس وانطلق لتوزيعها على اللجان الفرعية.

ومن جانبه، قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 47 ألف و732 طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألف و49 شعبة أدبي في 156 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة في اللجنة الواحدة.

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محافظ الدقهلية يشهد توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية (صور)

محافظ الدقهلية يشهد توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية (صور)