شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الثانوية العامة في القليوبية دخول لجان الامتحان وسط إجراءات احترازية، لأداء امتحانات نهاية العام.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بغلق مقار اللجان بعد تعقيمها قبل بدء الامتحان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان وبما يضمن سلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب وتذليل أي عقبات أو مشكلات إن وجدت على الفور.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يتم تنظيم طابور متباعد بمسافة مترين من كل طالب وزميلة اعتبارا من الساعة الثامنة، ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة وتوزيع الكمامات على الطلاب، وكل أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء أدوات الوقاية الشخصية مرورا ببوابات التعقيم.