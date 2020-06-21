شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية و«لجنة أزمات» لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالغريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، قراراً بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها.

ولفت إلى أن «اللجنة تضم في عضويتها كلا من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وسكرتير عام المحافظة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية».

كما تضم اللجنة رئيس هيئة التأمين الصحي، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير عام إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، وعضو من المكتب الفني للمحافظ، وعضو من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام.

وأشار رحمي إلى أن «اللجنة المشكلة تختص بإعداد تقرير يومي عن موقف سير امتحانات الثانوية العامة لموافاة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء».

يذكر أن محافظة الغربية أنهت كافة استعداداها لاستقبال طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 34 الف و780 طالبا وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك بوابات التعقيم الذاتي وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين.

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