شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان يالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص طلاب الثانوية العامة على ارتداء كمامات الوجه الخاصة بهم، وذلك قبل دخولهم لجان الامتحانات في القليوبية، وقامت مديرية التربية والتعليم بتوفير كمامات للطلاب وتنظيم عملية الدخول للجان والمرور من خلال بوابة التعقيم وسط تباعد بين بعضهم البعض.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة، علاوة على 12 لجنة احتياطية، حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.

وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة، وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة أثناء الدخول.

وتوجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، حيث تابع بنفسه منذ الصباح الباكر توزيع الأسئلة بنظام ودقة على جميع المدارس وحرص عجلان وجميع مسئولي المركز على ارتداء الكمامات أثناء عملية متابعة نقل الصناديق.