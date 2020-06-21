شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخولها اللجنة.. استبعاد معلمة مصابة بـ«كورونا» من امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في السيدة زينب بالقاهرة، الأحد، استبعاد معلمة مشاركة بمراقبة امتحانات الثانوية العامة مصابة بـ«كورونا» بعد دخولها لجنة الامتحان.

وأكد رئيس اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحدًا داخل اللجنة، وتم احتجازها على باب اللجنة من الداخل، وغادرت دون حدوث أي مشكلة.

وقالت المعلمة المستبعدة، إنها حاولت تقديم اعتذار عن المشاركة فى أعمال الامتحانات للجنة الإدارة، ولم تتمكن من ذلك وتخشى من العقوبة المقررة جراء التغيب عن أعمال الامتحانات.

وعبر أولياء الأمور عن غضبهم من تصرف المعلمة، والتى كان يجب عليها عدم الدخول من الأساس للجنة الامتحانات حماية للطلاب.