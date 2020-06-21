شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استبدال أي شخص تظهر عليه أعراض «كورونا» وتعقيم اللجنة فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، صباح الأحد، لجان إدارة الخليفة والمقطم، حيث تابع انتظام استقبال طلاب الثانوية العامة باللجان، مشيدا بالالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال حجازي، في تصريحات صحفية، إن هناك تعليمات باستبدال أي شخص مشارك بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض «كورونا»، وتكليف بديل له ليؤدي العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة، وذلك تعليقا على ما تم تردد بشأن إصابة أحد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بـ«كورونا» ونقله إلى المستشفى.

وأكد حجازى أنه يتابع سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.