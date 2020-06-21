شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استبدال أي شخص تظهر عليه أعراض «كورونا» وتعقيم اللجنة فورًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، صباح الأحد، لجان إدارة الخليفة والمقطم، حيث تابع انتظام استقبال طلاب الثانوية العامة باللجان، مشيدا بالالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».
وقال حجازي، في تصريحات صحفية، إن هناك تعليمات باستبدال أي شخص مشارك بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض «كورونا»، وتكليف بديل له ليؤدي العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة، وذلك تعليقا على ما تم تردد بشأن إصابة أحد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بـ«كورونا» ونقله إلى المستشفى.
وأكد حجازى أنه يتابع سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
53,758
-
تعافي
14,327
-
وفيات
2,106
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: استبدال أي شخص تظهر عليه أعراض «كورونا» وتعقيم اللجنة فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.