شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بدون كمامات وتجمع لأولياء أمور أمام لجان الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع التجمعات أمام لجان الثانوية العامة، شهدت بعض اللجان تجمعات كبيرة من قبل أولياء أمور الطلاب خاصة لجان البنات، الأحد، كما تواجد تجمع للطلاب أمام لجان البنين، ورصدت "المصري اليوم" عدم التزام عدد كبير منهم بارتداء الكمامات.

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة باستقبال الطلاب وإجراء المسح الحراري وقياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، وكذلك توزيع الكمامات وأكياس الجل المطهرة وأغلفة الأحذية، والكحول وزجاجات المياه على الطلاب قبل دخول اللجان.

بدء توزيع المطهرات والمعقمات على طلاب الثانوية العامة

بدء توزيع المطهرات والمعقمات على طلاب الثانوية العامة

بدء توزيع المطهرات والمعقمات على طلاب الثانوية العامة

بدء توزيع المطهرات والمعقمات على طلاب الثانوية العامة

بدء توزيع المطهرات والمعقمات على طلاب الثانوية العامة