- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بدون كمامات وتجمع لأولياء أمور أمام لجان الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع التجمعات أمام لجان الثانوية العامة، شهدت بعض اللجان تجمعات كبيرة من قبل أولياء أمور الطلاب خاصة لجان البنات، الأحد، كما تواجد تجمع للطلاب أمام لجان البنين، ورصدت "المصري اليوم" عدم التزام عدد كبير منهم بارتداء الكمامات.
وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة باستقبال الطلاب وإجراء المسح الحراري وقياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، وكذلك توزيع الكمامات وأكياس الجل المطهرة وأغلفة الأحذية، والكحول وزجاجات المياه على الطلاب قبل دخول اللجان.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
53,758
-
تعافي
14,327
-
وفيات
2,106
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب بدون كمامات وتجمع لأولياء أمور أمام لجان الثانوية العامة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.