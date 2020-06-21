شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تحذيرات للطلاب من دخول الموبايل وتوزيع ماسكات على المراقبين بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مدرسة أم المؤمنين بحلوان ، إجراءات مشددة للتنبيه على الطلاب بعدم دخول اللجان بالتليفون المحمول ، فضلا عن الكشف على الطلاب بالعصا الإليكترونية .

كما علقت المدرسة لافتات تحذيرية بعدم دخول التليفون للجان، كما تم توزيع ماسكات زجاج واقية على المراقبين قبل الدخول للجان.

يأتى ذلك تزامنا مع دخول الطالبات للمدرسة تمهيدا لبدء امتحان اللغة العربية فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، وذلك حتى يتثنى للمشرفين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الطلاب.

وشهدت المدرسة تسليم الطلاب الماسكات والقفازات ، فضلا عن رشد وتعقيم الطلاب قبل الدخول ، فضلا عن التفتيش بالعصا الإليكترونية، والكشف الحرارى على الطلاب.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.