شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 550 عالقا مصريا لللقاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظتى القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 420 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة. وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة اير كايرو.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، مغادرة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.

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