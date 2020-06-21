شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور يتواجدون بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة رغم التحذير من التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عشرات من أولياء الأمور أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة رغم خطورة وتحذيرات من التجمعات كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبرر وأولياء الأمور سبب تجمعهم أمام اللجان بأن لديهم قلق كبير على أبنائهم لما لامتحانات الثانوية العامة من رهبة وخوف كبير فى نفوس الطلاب وخاصة أن المراجعات التى اعتاد عليها الطلاب منذ بدء الدراسى تم حرمانهم منها بعد توقف الدراسة فى 15 مارس الماضى بسبب فيروس كورونا.

وأكد أولياء الأمور أن هناك مشاهد ظهرت أثناء دخول الطلاب لجان الامتحانات كان يجب أن لا تحدث منها دخول الطلاب بشكل مجمع دون حدوث أى تباعد بينهم أو وقوف طابور بين كل طالب وزميله مترين كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، حيث شدد أولياء أمور عدة لجان بالسيدة زينب أن مسئولى لجان السير اكتفوا بتنظيم الطلاب بعد دخولهم من باب المدرسة أما خارج المدرسة فحدث اختلاط بين الطلاب .

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