شكرا لقرائتكم خبر عن "فى الحرص السلامة وفى التأنى الإجابة".. نصائح الامتحان لطلاب الثانوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة، وفى هذا السياق يقدم ”الخليج 365” 10 نصائح حول أبرز ضوابط الامتحان التى يجب على الطالب تطبيقها حتى يؤدى الامتحان بشكل آمن.

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وفى هذا الفيديو نستعرض معا أهم النصائح التى تهم طلبة الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات بداية من أول يوم للامتحانات وحتى آخر يوم فيها للحفاظ على أنفسهم، ومنع تفشى فيروس كورونا الخبيث.