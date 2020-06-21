شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء عدد من لجان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لحماية الطلاب . Advertisements وقال الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تعليمات باستبدال أى شخص يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا ويتم تكليف بديل ليؤدى العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فورى للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة التى يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة

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