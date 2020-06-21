شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة والأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الخدمات الامنية بمحيط المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة، والمعاهد التي تشهد امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك منذ الصباح الباكر.

وحرص مديرو الأمن، على تفقد محيط المدارس التي تجري بها امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، للتأكد من الانتشار الشرطي بمحيط اللجان، وخلق مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد مديرو الأمن على الخدمات الأمنية المشاركة في عملية التأمين على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان .

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وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات .

وشدد مديرو الأمن على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.