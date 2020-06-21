محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب وعصام جودة: رصدت عدسة الخليج 365 صورتان ترصدان ذروة الكسوف الحلقي للشمس. وبدأت ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في مصر في الساعة 6.23 دقيقة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين. وكسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر بين الأرض و‌الشمس، عندها يحجب القمر قرص الشمس كليا أو جزئيا عن المشاهدة من على سطح الأرض، ويكون الكسوف كليا عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس، ما يحجب كامل أشعة الشمس المباشرة، وفى هذه الحالة يتحول النهار إلى ظلام، لكن ذلك يحدث ضمن مسار ضيق على سطح الأرض، ويكون الكسوف جزئيا عندما يحجب القمر جزءا فقط من قرص الشمس فيصبح مظلما فيما يبقى الجزء الآخر مستنيرا.

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