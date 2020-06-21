أخبار مصر | زحام شديد وغياب لإجراءات مواجهة كورونا أمام مدرسة بوسط البلد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر زحام شديد وغياب لإجراءات مواجهة كورونا أمام مدرسة بوسط البلد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة بوابة الخليج 365، ازدحامًا شديد وحالة من الزعر والفوضى، بين الطلاب وأولياء الأمور أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بمنطقة وسط البلد، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وحرص عدد كبير من أولياء الأمور على الحضور مع أبناءهم، قبل فتح بوابات المدرسة، وافترش بعضهم الأرض لانتظار أبنائهم، وعبر البعض عن سوء التنظيم وعدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد محيط المدرسة، عدم الانضباط وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.