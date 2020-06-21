أخبار مصر | قبل انطلاق الامتحانات.. 25 نصيحة لطلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق الامتحانات.. 25 نصيحة لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق امتحانات الثانوية العامة بعد ساعات من الآن، السنة التي يطلق عليها " تحديد المصير"، نظرًا لأن المجموع الذي يحصل عليه الطالب، يحدد الكلية والمجال الذي سيدخله، مما يجعل تلك السنة من أصعب السنوات التي تمر على الطالب، وعلى ولي أمره، إلا أن ثانوية 2020 تعد الأصعب، نظرًا للظروف التي مر بها العالم جراء الوباء العالمي، مما استدعى الحكومات أن تعلق المدارس، لتتحول الدراسة إلكترونيًا.

وتقدم بوابة الخليج 365 بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، متمنية لهم السلامة والتوفيق.

1- الابتعاد تماما عن كل الأخبار السلبية وعلى رأسها أخبار فيروس كورونا المستجد.

2- تجنب الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي.

3- التقليل من شرب الشاي والقهوة وذلك لتجنب الأرق، مما يكون له أثر سلبي علي الطالب في الامتحان.

4- تجنب السهر تماما والتطبيق يوم الامتحان، حتى لا يضيع جهد السنة هباءً، وتعتبر المدة المناسبة لفترة كافية من 6-8 ساعات متصلة، وذلك لتخزين المعلومات في الذاكرة، وتساعد تلك المدة الكافية في سهولة استعادة المعلومات في الامتحان

5- يجب عليك الاهتمام بالتغذية السليمة والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، والمناعة وتجنب الإصابة بالفيروس المستجد فعليك تناول الخضراوات والسلطة والفاكهة باستمرار.

6- ولتقوية الذاكرة عليك تناول المكسرات والياميش.

7- تناول البروتينات المختلفة من لحوم وأسماك وبقوليات.

8- تناول السوائل والعصائر الطبيعية "الفريش".

9- عليك الحفاظ على ارتداء الكمامة لحظة نزولك من المنزل.

10- احرص على التباعد الاجتماعي في التجمعات سواء في المواصلات أو امام اللجنة وكذلك أثناء الدخول والخروج حفاظًا على صحتك.

11- تأكد من وجود رقم الجلوس معك قبل ان تنزل من البيت.

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12- لا يوجد داع للسلام بالأيدي حتى وأن كان ذلك سيسبب لك إحراجًا " فتذكر أن صحتك لا تقارن بأي شيء آخر"

13- ابحث عن مقعدك المخصص طبقا لرقم جلوسك.

14- لا تستخدم أي أداة غير أدواتك فقط

15- تجنب التجمعات وذلك حتى لا تتوتر مما يؤدي الى توترك

16- تأكد من استلام كماماتك وكيس المطهر قبل دخول اللجنة والقفازات.

17- لا داع للتوتر إذا وجدت سؤال لا تعلم إجابته، حافظ على كامل هدوئك حتى تجيب على كافة الأسئلة.

18- أقرا السؤال بفهم قبل الإجابة عنه وأبدا بالسؤال السهل.

19- لا تفتعل قلقًا في اللجنة، وان قام أحد بذلك أو حدث أي شيء فلا داع للتوتر " وتذكر أنك مسئول عن وقتك المحدد"

20- أقرا التنبيهات المكتوبة على غلاف كراسة الإجابة قبل البدء في الحل.

21- قبل أن تبدأ في الكتابة في كراسة الإجابة تأكد من عدد الأسئلة وعدد صفحات كراسة الإجابة.

22- راجع على الإجابة قبل تسليم كراسة الامتحان للملاحظ.

23- استلم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع قبل ترك اللجنة.

24- يجب على أولياء الأمور عدم التجمع أمام اللجنة للحفاظ على صحته وصحة الطالب.

25- لا تراجع الإجابة مع أصدقائك واحرص على عدم تبادل الأوراق حرصًا على صحتك.