أخبار مصر | "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "شرف الجندية المصرية" ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبل، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد علي بالقلعة.

واكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.

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حرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.

وقال الشيخ علي خليل إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب،كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

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وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب فضيلته أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب

*الأزهر ينعى ضحايا حادث أسيوط ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين*

ونعى الأزهر الشريف، ضحايا حادث تصادم أسيوط الأليم، الذي وقع اليوم السبت، وكان من بين المتوفين، مساعد اللجنة الشرعية بالأزهر، وإصابة آخرين.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر على الفور بالتكفل بعلاج المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة المصابين وسلامتهم.

‘تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.