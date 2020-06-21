شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. واللجان تبدأ استقبال الطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة للجان الامتحانات، صباح الأحد، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الأمن، حيث تسلم رؤساء اللجان صناديق الأسئلة المعدنية المغلقة بعدد من الأقفال أحدهما رقمي.

وبدأت اللجان استقبال طلاب الثانوية العامة لبدء إجراءات الكشف الحراري وقياس درجة حرارة الطلاب قبل تسليمهم المعقمات الخاصة بكل طالب، «مطهر جل وكمامة وغطاء للأحذية وزجاجة كحول وزجاجة مياه».

وقامت بعض المدارس بالجيزة بتخطيط الأرضيات الخاصة بالمدرسة وتحديد أماكن الوقوف لكل طالب وفقا لمسافة تباعد 2 متر، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات.

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة