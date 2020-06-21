شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» لا يزال يطاردها.. مصادر تكشف تفاصيل حالة الفنانة رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبى لمصابي فيروس "كورةنا" بأبو خليفة بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقالت المصادر إن حالة الفنانة مستقرة ولم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي، موضحة أنه ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين.

وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة، وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن "كورونا" وضرورة توعية الناس به.

وأوضحت المصادر ان عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس فى السائل المخاطى للأنف، وأرجعت ذلك إلى عامل السن حيث تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وضعف المناعة لديها.

من ناحية أخرى، طالبت الدكتورة ندى عبدالمنعم، التى خرجت من مستشفى العزل الطبى بأبو خليفة، أمس، الأطباء وأطقم التمريض بالحذر فى التعامل مع الفيروس والمصابين، وقالت إنها اصيبت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للوقاية خلال مخالطتها حالات إصابة فى عملها بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ووجهت الطبيبة الشكر لكل أطقم العمل بالمستشفى، وقالت إن الفيديوهات الغاضبة التى نشرتها على مواقع التواصل كانت تعكس حالتها النفسية وقت إصابتها، والتى وصفتها بأنها كانت عصيبة جدا، وكشفت ندى عن بقائها بالمنزل لمدة 14يوما قبل أن تعود لعملها مرة أخرى.

Advertisements

وأوضحت ندى، في تصريحات لـ"المصري اليوم"، أنها تخاطب طفلها أحمد (4 سنوات) بالتليفون من البلكونة، حيث تسكن فى شقة بالدور الأرضى بمنزل عائلتها بينما نجلها فى الدور الثانى مع والديها، مضيفة أنها تنتظر فترة انتهاء فترة العزل المنزلى لتحتضنه.