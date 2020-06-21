شكرا لقرائتكم خبر عن يُرى لمدة ساعتين بمصر.. بث مباشر لــ«كسوف الشمس» من مرصد حلوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مصر والعالم، صباح الأحد، كسوفا حلقيا للشمس، تزامنا مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة 6:23 صباحا وتكون ذروته في 7:20 ونهايتة في 8:20 صباحا تقريبا، وينقلها «المصري اليوم» من خلال مرصد حلوان.

ويتمثل هذا الحدث في ظاهرة كسوف الشمس، التي تتسم هذا العام بكونها كسوفا حلقيا، وهو ما يطلق عليه اسم «حلقة النار»، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

ويعد الكسوف ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يمر القمر في المستوى نفسه بين الأرض والشمس، وفي الأحد 21 يونيو، ستشهد العديد من دول العالم إما كسوفا جزئيا أو حلقيا مع ظهور القمر أمام الشمس بالنسبة للأرض.

ويحدث الكسوف، عندما يكون القمر في أقصى مرحلة من مداره حول الأرض، الذي يعرف فلكيا بـ«أوج القمر»، مما يعني أنه لن يستطيع حجب الشمس كليا في بعض المناطق، وبالتالي تتشكل ظاهرة «حلقة النار».

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