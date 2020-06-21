شكرا لقرائتكم خبر عن «ميس وفاء» و«ياسين».. «ليس الحنان للأم فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تتمكن وفاء صلاح، مدير إحدى الحضانات بمدينة الإسماعيلية، من السيطرة على مشاعر الحنان والأمومة تجاه الطفل «ياسين»، بعدما أصيبت والدته بفيروس كورونا المستجد، وتم إيداعها مستشفى العزل بالمحافظة.

فقامت «ميس وفاء» بالتواصل مع أسرة «ياسين» بعدما علمت مديرة الحضانة أن أحد اطفالها بالحضانة أصيب بحالة نفسية سيئة جدًا بعدما تركته والدته بسبب مرضها وعزلها، فما كان من «وفاء» وأولياء الأمور بالحضانة تصرف إنساني نادر الوجود هذه الأيام، حيث قاموا بإعداد مفاجآت للطفل خلال تواجد والدته بفترة العزل الصحي بالمستشفى، مما كان له الأثر الطيب على الحالة النفسية للطفل صاحب الـ5 أعوام.

ولم تكتف «ميس وفاء» بعد علمها بتحسن الحالة النفسية لـ«ياسين»، بل أعدت مقاطع فيديو لزملائه في الحضانة وهم يرقصون ويلعبون على الأغاني التي يحبها الطفل، بالإضافة إلى رسائل فيديو من أساتذته في الحضانة وأرسلتها له عبر «الإنترنت»، ما تسبب في سعادة الطفل «ياسين» خلال فترة فقدانه والدته لتلقيها العلاج.

وشعرت «ميس وفاء» أن كل هذا لم يعوض «ياسين» حرمانه من والدته، فقامت بشراء الهدايا والحلويات وتوصيلها إلى منزله، بالإضافة إلى إجرائها مكالمات لجميع أطفال الحضانة للوقوف بجوار زميلهم عبر الـ«فيديو كونفرانس» لتكون لحظات سعادة وفرح تعوضه غياب أمه خلال أيام علاجها.

وعقب خروج والدة «ياسين» من مستشفى العزل، وتعافيها من الفيروس، وعلمها بما فعلته «ميس وفاء»، تقدمت بالشكر لمدير الحضانة، وأسر الأطفال الذين شاركوا «ياسين» لحظات صعبة مرت عليه وعلى والدته.

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