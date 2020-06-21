شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2020.

وسيشهد اللقاء عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعددا من الكتاب ومنتجى الأعمال الدرامية والفنانين وعلى رأسهم الفنانة يسرا.

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