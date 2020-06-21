أخبار مصر | رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 21 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدي لانخفاض الرؤية.

طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، وطقس حار على السواحل الشرقية والرياح معتدلة

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة مثيرة للرمال والاتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، ونشاط رياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39

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درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 31