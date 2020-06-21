مصر | استعدادات أمنية مكثفة في محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر استعدادات أمنية مكثفة في محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت أجهزة الأمن بالجيزة استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها غدا الأحد، حيث انتهت من اعتماد خطط التأمين التي تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وأخذ اللازم لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان على مستوي المحافظة.

وعينت أجهزة الأمن بالجيزة تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وامتدت خطة التأمين وزارة إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وتفقد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عددا من لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين.

وشدد مدير أمن الجيزة على القوات بالتعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، فضلا عن تقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

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وجاء ذلك بناء على توجيهات وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

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تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بإلزام وزير التربية والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلي مدينة كفر الشيخ.

وطالبت الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية الي مدينة بيلا، وحمل الاستشكال رقم 43639 لسنة 74 قضائية.

وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته الي انه من المقرر قانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الأصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التأديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.

فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا علي أدلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير االشك لمصلحته وحمل امره علي الاصل وهو البراءة.