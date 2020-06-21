حدث ليلاً| أول تعليق من التعليم على ظهور "شاومينج" ومصر تؤكد أنها وفرت لإثيوبيا فرصًا كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تأييد عربي ودعم أمريكي.. ردود فعل مؤيدة لتصريحات السيسي بشأن ليبيا

أعلنت دول عربية وغربية تأييدها لحق مصر في الدفاع عن حدودها الغربية، مؤيدة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الملف الليبي.

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عاود الانخفاض.. الصحة تعلن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.

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أول تعليق من التعليم على ظهور "شاومينج" الثانوية العامة

حذر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الطلاب من الانسياق وراء الصفحات الإلكترونية التي تزعم تسريب امتحانات.

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سامح شكري: "وفرنا فرصًا كثيرة أمام إثيوبيا.. وقرارات مجلس الأمن إلزامية"

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي.

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"مشايخ ترهونة" يعلن تأييده لخطاب الرئيس السيسي حول ليبيا

أعلن مجلس مشايخ ترهونة، مساء السبت، تأييدهم المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا.

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التباعد والنظافة.. 3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب قبل الامتحانات

وجهت منظمة الصحة العالمية في مصر، عددًا من النصائح للطلاب قبل أن الذهاب إلى الامتحانات.

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حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٧٢ مليون إصابة وأكثر من ٤٦١ ألف وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في العالم بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، إلى 8 ملايين و718 ألفا و255 إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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‏واشنطن: تصريح السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل لوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا.

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ترامب: طالبت المسؤولين بإبطاء إجراء فحوصات كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه طالب بإبطاء فحوصات فيروس كورونا للحد من الأعداد المتزايدة المسجلة لحالات الإصابة بالفيروس.

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في أول تجمع انتخابي له.. ترامب: الديمقراطيون يديرون مناطق التوتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تجمع انتخابي له فجر الأحد، إنه سوف يلحق هزيمة نكراء بـ "جو بايدن"، لافتا إلى أن مناطق التوتر الأخيرة في الولايات المتحدة يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأمريكي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى.

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