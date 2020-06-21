برلماني: نعلن دعمنا للقيادة السياسية في ملف سد النهضة ونثق في قراراته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، دعمه للخطوة التي اتخذتها الدولة بشأن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد تعنت الجانب الإثيوبي وتصريحات وزير خارجية إثيوبيا بشأن المضي قدمًا في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، قائلًا: "لن نسمح بهذ الأمر وإن وصل الأمر فجميع المصريين وقت الأزمة جنود في أرض الميدان".

وأوضح نصر الدين، أن دعوة مصر للمجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً بالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، يؤكد بما لا يدع مجال للشك حسن النية في التعامل مع هذا الملف الحيوي، ولكن أن يقابل هذا الأمر بتعنت من قبل الجانب الإثيوبي لم ولن نسمح به على الإطلاق.

وأضاف نصر الدين فى بيان له اليوم، أن المصريين على ثقة بالجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى هذا الملف، معلنين دعمهم وتفويضهم له فى أى حلول يراها فى هذا الإطار، خاصة وأن المياه تمثل حياة أو موت للمصريين، وفى ظل تعنت الجانب الإثيوبى لن نسمح بتعريض حياة الشعب المصري للخطر.