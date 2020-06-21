شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يزور مركز غوص بشرم الشيخ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على زيارة أحد مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، واطلاع مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث أن رياضة الغوص أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

وقدم مدير المركز عرضا تفصيليا للإجراءت المتبعة بداية من دخول السائح للمركز وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الأدوات قبل إعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، وإذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات أكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتي انتهاء فترة إقامته، على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصة به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الأدوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.

وزير السياحة يزور مركز غوص بشرم الشيخ

وزير السياحة يزور مركز غوص بشرم الشيخ

وخلال الجولة، أعرب الوزير عن سعادته بأن مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياه ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي أطلقته الوزارة وهو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله 3 علامات هيروغليفية هي كلمات «عنخ، أودچا، سنب» بمعني الحياة والرخاء والصحة، مؤكدا ان هذه العلامة ستجعل السائح يعلم أنه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحة، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.

في سياق آخر، زار وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولي، لاطلاع المراسلين الأجانب على إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، والإمكانيات والتجهيزات الطبية من أجهزة للتنفس الصناعي وأسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.

«العناني وفودة» يتفدان متحف شرم الشيخ

«العناني وفودة» يتفدان متحف شرم الشيخ

وخلال الجولة، تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

تأتي زيارة أحد مراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولي في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة 3 أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لنحو ٣٥ من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية لاطلاعهم على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وعلى متن الطائرة، وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين، ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.

كانت جولة الوزير والمحافظ، قد بدأت الجولة بزيارة متحف شرم الشيخ لمتابعة ما تم من أعمال، استعدادا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، واطلاع المراسلين على القطع الأثرية التي سيتم عرضها بالمتحف.

وتفقد وزير السياحة القاعات المختلفة للمتحف وعملية وضع القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض، وأكد قيام المتحف بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة قبيل افتتاحه، وذلك لاستقبال زائريه.

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«العناني وفودة» يتفدان متحف شرم الشيخ

«العناني وفودة» يتفدان متحف شرم الشيخ

وأعرب المراسلون وممثلو وكالات الأنباء المحلية والعربية والإعلامية عن انبهارهم بالمتحف، مؤكدين أنه سيساهم في تشجيع السياحة الثقافية في مدينة شرم الشيخ عند استئناف الحركة السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

كما تفقد وزير السياحة عددا من الفنادق بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق.