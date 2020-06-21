شكرا لقرائتكم خبر عن 960 ألف راكب استخدموا المترو والقطارات يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، السبت، أن ٦١٦ ألف راكب فقط استخدموا مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد يوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن الخط الأول حلوان/ المرج جاء في المرتبة الأولى بـ٣٥١ ألف راكب، والخط الثاني المنيب/ شبرا الخيمة بـ٢٣٣ الف راكب، والخط الثالث العتبة/ ألف مسكن بـ٣١ ألف راكب.
وأضافت الوزارة أن عدد ركاب قطارات السكة الحديد بلغ ٣٤٤ ألف راكب الجمعة من خلال ٧٠١ رحلة.
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