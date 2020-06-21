شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق حلايب وشلاتين ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب - أحمد البحيرى

نعى الأزهر الشريف، السبت، ضحايا حادث تصادم طريق حلايب وشلاتين، وكان من بين المتوفين، مساعد اللجنة الشرعية بالأزهر، وإصابة آخرين.

ووجه شيخ الأزهر على الفور بالتكفل بعلاج المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة المصابين وسلامتهم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.