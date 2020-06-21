شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. رئيس قطاع المعاهد يطمئن طلاب الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق الأحد.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء «كورونا»، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب خليل الطلاب بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.

استعدادات الثانوية الأزهرية

استعدادات الثانوية الأزهرية