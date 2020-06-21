تعرف على استعدادات وزارة الكهرباء لامتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها اليوم الأحد من خلال إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن استعدادات الكهرباء غدا: 1- تأمين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات في حميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبة – لجان تقدير الدرجات). 2- وقف جميع أعمال الصيانات أثناء فترة الامتحانات. Advertisements 3- توفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة في الطوارئ. 4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية. 5- غرف عمليات لتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية والتدخل السريع لحلها. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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