شكرا لقرائتكم خبر عن مها أسامة.. فتاة تعرض نفسها للزواج عبر فيس بوك بشرط يكون جاد ومحترم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم يخطر ببال أحد أن يصل الحال بتبعات فيروس كورونا وما نعيشه فيه إلي الحد الذى يجعل فتاة تعرض نفسها للزواج عبر موقع فيس بوك، مثلما حصل مع مها أسامة التي تبلغ من العمر 32 عاما، والتي آثارت جدلاً كبيراً مؤخراً حينما نشرت فيديو علي طريقة اللايف رغم أن مدته لم تصل إلى ثلاث دقائق إلا أنه آثار ما جدلا لما حمله من مفاجأة كانت تدركها صاحبة الفيديو التي قالت في بدايته: عارفة أن اللى هقوله هيبقى ليه تبعات كتير جداً، بس أنا درست قراري كويس.



مها التي عرضت نفسها للزواج عبر فيس بوك

وأضافت: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على الفيس بوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير"، ثم استكملت حديثها بقولها: "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

ثم ختمت مها كلامها بالتأكيد أنها لا تريد أشياء كثيرة سوي أن الشخص التي تريد أن ترتبط به يكون جاد ويريد الزواج ومحترم، حيث قالت إنها "كانت ممكن تعمل زي البنات اللي على التيك توك اللي هي بتلبس لبس غير محترم وبتعمل حركات غير محترمة بس أنا أعلى من كدا عشان كدة عارضة نفسي للجواز على الفيس بوك واللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاي".