شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن مصر أمن السعودية".. مغردون يثمنون دعم المملكة لمبادرة الرئيس السيسي لأنقاذ ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قلب رجل واحد، على غرار تلك الجملة تكاتف العرب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اطلقها لحماية أمن مصر القومي في الجهة الغربية في ليبيا ولإنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية من الميليشيات المسلحة والمرتزقة، تكاتف كل المغردون داخل مصر وفي المملكة العربية السعودية، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هاشتاج "أمن مصر أمن السعودية"، ليؤكد الاشقاء السعوديين دعمهم الكامل لمصر في تلك المبادرة بعد بيان المملكة العربية السعودية الذي أكدت في أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.



تريند تويتر في مصر والسعودية

وتصدر الهاشتاج الذي جاء بعنوان " #امن_مصر_امن_السعوديه" قوائم تريند تويتر داخل مصر والسعودية في آن واحد، ليغرد عشرات الآلاف على الهاشتاج بصور للرئيس السيسي بجوار الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وسرعان ما وثق الكثير من المغردون في تغريداتهم الكثير من الفيديوهات للعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر على مر العصور.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

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