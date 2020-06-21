كيف يمكنك استخراج تصريح العمل إلكترونيًا من بوابة "الداخلية"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
أتاحت وزارة الداخلية، خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمي على شبكة "الإنترنت" وتطبيقها الإلكترونى، من بينها إمكانية استخراج تصاريح العمل إلكترونيًا عبر بوابة الوزارة وتطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.
ولمعرفة كيفية استخراج تصاريح العمل تابع الفيديو التالي:
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