​برلماني: الالتزام بعقد امتحانات الثانوية في مصلحة الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن رفض دعوى تأجيل الثانوية العامة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانعقادها في موعدها المحدد، هو قرار صائب دون شك، لافتًا إلى أن التأجيل ليس في صالح الطلبة.

وأوضح أن الدولة أتاحت للطلاب وأولياء أمورهم حق الاختيار، فمن يريد أن يؤجل الامتحان للعام المقبل فمن حقه، ومن يريد أن يؤجل للملحق هذا العام فعليه أن يقدم شهادة طبية معتمدة حتى يقبل عذره في التخلف عن الامتحان، وتحسب له الدرجات كاملة.

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وأشار إلى أن الدولة تدرك أن حياة الطلاب وعدم تعرضهم للخطر لا يفوقه شيء، ولكن التعايش مع كورونا أصبح أمرًا واقعًا حرصًا على مستقبلنا جميعًا.

وأضاف أن إلغاء الثانوية العامة هذا العام أمر صعب وسيضيع مجهود الطلاب بعد مذاكرتهم الفترة الماضية، والقيام بتأجليها لمدة إلى أن تنتهي كورونا أمر غير مضمون ومتوقع أن يستمر المرض لفترة طويلة وسيظل الطلاب في حالة انتظار وبالتالي الحل الأمثل لإنهاء هذا الجدل هو إقامة الامتحانات في موعدها.

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