محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف المصرية " شرف الجندية المصرية " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، و التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق و مكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلًا لا قولَا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.