برلماني: كلمة السيسي أمام أسود قوات المنطقة الغربية حملت رسائل مهمة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القوات المسلحة للبوابة الغربية، حملت عددًا من الرسائل المهمة، مؤكدة أن جيش مصر قادر على الدفاع عن أمنها القومي داخليًا وخارجيًا.
وقال والي إن زيارة السيسي للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، رفعت الروح المعنوية لأسود حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، وطمأن المواطنين المصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم ورسالة ردع قوية لمن تسول له نفسه المساس بأمننا القومي.
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