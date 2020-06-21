نائب مطروح: سنظل حراس البوابة الغربية نقف خلف قائدنا وقواتنا المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب سليمان فضل العميري، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية، رسالة قوية لكل الجماعات الإرهابية والمرتزقة وكل من يدعم ويمول الإرهاب في المنطقة أو تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة، متابعًا: "سنظل على العهد حراس البوابة الغربية خلف قائدنا وزعيمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل".

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن خطاب الرئيس خلال تفقده المنطقة اليوم حمل العديد من الرسائل الحاسمة والقوية لهؤلاء الجماعات والكيانات وكل من يتدخل فى شئون الدول الداخلية، بأن الجيش المصري حكيم ويرد في الوقت المناسب فعلى الرغم من ترتيب الجيش عالميًا، إلا أنه يتمتع بالحكمة فى اتخاذ القرار، ولكن الجميع على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد كعادتها للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار البلاد.

وأكد عضو النواب بمحافظة مطروح، أن الرئيس كان حريصًا في حديثه عن قوة الدولة المصرية وفي الوقت نفسه تمتعها بدبلوماسية شديدة في التعامل، وأنها تتمسك بالمسارات السلمية في حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل في شئون الدول، وأن هذا التمسك ليس ضعفًا وترددًا بل هو التزامًا بالقوانين الدولية، ودستور مصر العام الذي يعلي قيم ورسالة السلام.