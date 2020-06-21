أخبار مصر | وزير التعليم لطلاب الثانوية: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لطلاب الثانوية: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل وقد قامت الوزارة باستخدام ١٠٠ مليون منتج لعمليات التعقيم، وأضاف الوزير في فيديو بثه على صفحته الشخصية منذ قليل أنه يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية والمحافظين ووزارة الصحة لأنهم تعاونوا مع وزارة التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب غدًا ثم يحصلون على الكمامة ومطهر التعقيم، كل ذلك سيبدأ من الثامنة صباحًا، مشيرا الي أنه سوف توجد لجان في الهواء الطلق وبينها مسافات حفاظا علي التباعد، وقال الوزير في نهاية تصريحه الذي بثه فيديو علي صفحته الرسمية للطلاب: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا.

وتنطلق غدًا الاثنين الموافق 21 يونيو إمتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الأمتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.