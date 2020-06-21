أخبار مصر | وزير التعليم لطلاب الثانوية: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لطلاب الثانوية: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب غدًا ثم يحصلون على الكمامة ومطهر التعقيم، كل ذلك سيبدأ من الثامنة صباحًا، مشيرا الي أنه سوف توجد لجان في الهواء الطلق وبينها مسافات حفاظا علي التباعد، وقال الوزير في نهاية تصريحه الذي بثه فيديو علي صفحته الرسمية للطلاب: ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا.
وتنطلق غدًا الاثنين الموافق 21 يونيو إمتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الأمتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.
واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالبطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد أنتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.