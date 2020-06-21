شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية وتصفه بـ«الأب القدوة».. و«مختار» يرفض التعليق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت منظمة وهمية تطلق على نفسها منظمة الأمم المتحدة للفنون، السبت، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في مكتبه، ومنحته شهادة تقدير ورق، ودرع لما وصفوه بجهوده في محاربة فيروس «كورونا»، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محافظة الدقهلية قد أرسلت بيانًا رسميًا، السبت، مدعومًا بالصور بجميع الصحفيين ومراسلى الصحف والمواقع والبرامج قالت فيه: «استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم بمكتبه الدكتورة سوزان محمد، منسق منظمة الأمم المتحدة للفنون بالقاهرة، وقامت منسقة منظمة الأمم المتحدة للفنون بتقديم درع وشهادة تقدير المنظمة جائزة (الأب القدوة) لمحافظ الدقهلية لجهوده في محاربة فيروس كورونا، وأنه أول المتبرعين بالبلازما على مستوى المحافظة ومجهوداته في تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الرعاية للمصابين وكل الدعم للمستشفيات».

منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية في البيان «أن الدولة بجميع أجهزتها تقوم بجهود متميزة في مواجهة فيروس كورونا وتوفر كافة أنواع الدعم والرعاية للمصابين حتى الشفاء ومتابعة كافة الحالات وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاج اللازم»

منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية

ونشرت الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخبر وبه عدد من الصور للتكريم وللجائزة وشهادة التقدير، ما أثار سخرية عدد كبير من المتابعين والذين أكدوا أنه لا يوجد منظمة دولية بهذا الاسم، وأن ما حدث بالمحافظة سقطة كبيرة، فقامت إدارة الصفحة بحذف الخبر بعد ساعة من نشره.

منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية

ورفض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعليق على الواقعة رغم تداول الخبر على عدد كبير من المواقع الإخبارية بعد إرساله من المحافظة.

منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية

يذكر أن نفس المنظمة سبق لها أن أقامت مهرجانات وهمية، وأعلنت عن ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لجائزة نوبل، ما دفع أجهزة الدولة لتكذيب الخبر.

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منظمة وهمية تُكرّم محافظ الدقهلية