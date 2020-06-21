شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة، نظام قديم، ويؤدى 653 ألفًا 389 طالبًا امتحان اللغة العربية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فى 56 ألفا و591 لجنة سير فرعية، بنظام البوكليت - دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، غلق جميع لجان الامتحان على مستوى الجمهورية فجر أمس، عقب انتهاء إجراءات التعقيم للجان الفرعية والرئيسية، ومنع دخول أى شخص حتى صباح اليوم، وفقًا لجدول الامتحانات المعدل.

وشددت الوزارة على تطبيق إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال المراقبة ورئاسة الكنترولات وتقدير الدرجات، لافتة إلى توفير الدولة 34 مليون كمامة طبية لتوزيعها على الطلاب والمشاركين بالامتحانات، ونحو 6 ملايين و500 ألف قفاز و16575 جهاز كاشف حرارى لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، فضلًا عن توفير بوابات تعقيم بكل لجان الثانوية العامة وتوزيع المطهرات على الطلاب وماسك طبى وغطاء للأحذية قبل كل امتحان، وكذلك تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وأكدت على أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة سيتراوح بين 11 و14 طالبًا مع تواجد مسافة آمنة بين الطلاب، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى طابور بمسافة تباعد بين كل طالب تقدر بنحو مترين، ليتم إجراء المسح الحرارى لجميع الطلاب قبل دخول مقار اللجان الامتحانية، وعلى ضرورة الحفاظ على المسافة البينية بين الطلاب والتى لا تقل عن 1.5 متر، وعدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبًا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء.

وأكدت الوزارة أنه فى حالة عدم الملاءمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة لأى طالب فسيتم طلب سيارة الإسعاف له داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك فى تقرير رسمى فضلًا عن إثبات ذلك فى محضر اللجنة، ثم تأجيل الامتحان له للدور الثانى بنفس الدرجة الفعلية، وفى حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحى لتحديد خروجه أو بقائه، وفى حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا كاملًا بين كل مؤسسات الدولة لإجراء الامتحانات وحماية مستقبل الطلاب وتقليل تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا ثقته فى إجراءات التأمين الطبى الخاصة بكل أفراد منظومة الامتحانات، لافتًا إلى توفير مراجعة ليلة الامتحان عبر منصة الثانوية العامة مجانا للطلاب حتى انتهاء فترة الامتحانات، وذلك عبر الاشتراك والتسجيل بالرابط التالى:thanaweya.net.

فى السياق نفسه، وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين «الساعة 8 صباحًا» والصعود للجان الفرعية فى تمام الساعة الـ10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

وأكد حجازى على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذى أعلنت الوزارة عنه، وفى حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة فى المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وأشار حجازى، إلى أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا على أن يتسلم مراقبو الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام الكراسات الخاصة بلجنته، على أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به.

إلى ذلك، واصلت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتبع الصفحات المحرضة على الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإبلاغ عنها وغلقها بالتعاون مع مسؤولى وزارات الداخلية والاتصالات.

وأطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حملات إعلامية توعوية لبث رسائل طمأنة للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع الإدارات استلمت بوابات التعقيم الإلكترونية، وأدوات التعقيم والتطهير والمعقمات والكمامات والأقنعة الواقية وجميع المستلزمات من مخازن المديرية.

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ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جاهزية مدارس العاصمة لامتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية بجميع اللجان التى ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها ٣١٠ لجان.

وأنهت محافظة الجيزة كافة استعداداتها لاستقبال ٦٩٨٤٩ طالبا وطالبة غدا لأداء امتحانات الثانوية العامة بعدد ١٩٣ لجنة أساسية و٣٧ لجنة احتياطية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على ضمان تأمين التغذية الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة فى جميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبة ولجان تقدير الدرجات)، وذلك فى إطار الاستعدادات لامتحانات طلاب الثانوية العامة وانتظام التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات فى اللجان المخصصة لها التى تبدأ اليوم بجميع محافظات مصر.

وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات أمس، إنه تقرر وقف جميع أعمال الصيانات أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لجميع وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة فى الطوارئ.

وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أمس، نموذج محاكاة ميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، للتعرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير التى أكدت عليها وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وشهدت مدرسة الشهيد محمود سامى عبدالرحمن فتحى الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شرق التعليمية، المحاكاة على الطبيعة، وتم وضع علامات إرشادية بمسافات الأمان «متر ونصف» بين كل طالب وآخر؛ فيما ارتدى المحافظ ووكيل الوزارة الكمامات أثناء تنفيذ المحاكاة.