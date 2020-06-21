شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: «السيسي تجنب ذكر اسم تركيا اليوم لأنه أرفع من أن يذكرها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، من أقوى الرسائل الاستراتيجية التي أُطلقت من قِبل القيادة المصرية تجاه التحديات التي يواجهها الوطن في المنطقة، لافتا إلى أن إخراج مشهد اليوم كان مثاليا ويرسل رسالة ردع للآخرين بالتأكيد على أن الجيش المصري في حالة اصطفاف وجاهز لأي تدخل من أجل حماية الأمن القومي المصري خارج الحدود أو داخلها.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «يبدو أن العالم الجديد الذي نعيش فيه يستحسن في التعامل معه أحيانا أن تكشر عن أنيابك، مصر لم ترسل رسالة عسكرية اليوم ولكنها رسالة سياسية من الدرجة الأولى..أعتبر أن مصر وضعت اليوم خطا استراتيجيا واضحا للغاية نحو عدة مشاكل خانقة، قائمة على أسس واحدة وسياسات أخلاقية وملتزمة بمبادئ القانون الدولي».

وتابع: «السيسي أكد أنه لا تهاون في قضايا الأمن القومي المصري تحت أي ظرف من الظروف، وعلى القوى الدولية أن تأخذ مبادرة القاهرة مأخذ الجد تحت إشراف دولي وأممي»، لافتا إلى أن «الرئيس تجنب تماما أن يذكر اسم تركيا، لأنه أرفع من أن يذكرها، ولكن أعتقد أن الرسالة باتت واضحة بضرورة كبح المجتمع الدولي لجماح هذه الدولة والتعامل معها على أنه راعية وداعمة وممارسة للإرهاب في المنطقة».

أكد أن «كلمة السيسي اليوم ستغير مواقف كثيرة، وستدفع المجتمع الدولي إلى النشاط ويحاول وضع إعلان القاهرة حيز التنفيذ تحت إشراف دولي».