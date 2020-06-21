شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمود خلف: «من يريد الحرب يتجاوز الخط الأحمر في ليبيا.. ومصر قلبت على الوش التاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن من يريد الحرب مع مصر يتجاوز الخط الأحمر في ليبيا، مؤكدا أن القوات المسلحة التي تحتل المركز السادس عالميا جاهزة للحرب في أي وقت.

وأضاف خلف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الخط الأحمر في ليبيا عند مدينة سرت والجفرة الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بأي قوات أن تتخطاها لأنها ستكون في حالة حرب مع مصر.

وتابع خلف: «أي قوات تتخطى الخط الأحمر في ليبيا ستكون مرصودة جوا وسيتم توجيه ضربات من جانب القوات المسلحة، وسيكون التدمير الشامل لمن يتخطى تلك المنطقة ومن يتبقى سيتم أسره»، قائلا: «مصر قلبت على الوش التاني.. والرجالة اللي في الأرض عايزه تحارب».

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن المقاتل المصري يجيد القتال في مسرح العمليات الصحراوي، كاشفا أن مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدا للقوات المسلحة المصرية، كما أن القوات الخاصة المنقولة جوا تعمل في أي وقت بكفاءة عالية.

وأشار اللواء محمود خلف إلى أن مصر دولة سلام والرئيس السيسي يدعم عملية السلام في ليبيا، كاشفا أن الرئيس وجه رسائل قوية لمن يحاول المساس بأمننا القومي، وحدد ساعة الصفر بأنها ستبدأ مع اقتراب أي شخص من الخط الأحمر في ليبيا.

وكشف أنه لا توجد دولة في العالم خاضت حروب مثل مصر حيث تخوض حروب منذ عام 1956 ونمتلك على إثر ذلك خبرة قتال عالية، موضحا أن المليشيات أو الجنود الأتراك في ليبيا لن يعودوا مرة أخرى إلى بلادهم في حال أن لمسوا الخط الأحمر.

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