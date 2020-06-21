شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: التحرك المصرى يضع العالم أمام مسؤولياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية، ويؤكد حرص مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التمسك الكامل بالحلول السلمية لهذه الأزمة.

وأكد «حسب الله»، فى بيان أصدره مجلس النواب، أمس، أن لجوء مصر لمجلس الأمن لم يأت من فراغ، وإنما جاء لعدة اعتبارات فى مقدمتها حرص مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إرساء مبدأ الاتجاه للحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف الأزمات، التى تواجه العالم.

وأوضح «حسب الله»، أن العالم كله، ومنه إثيوبيا، على إدراك ووعى كاملين أن مياه النيل بالنسبة للمصريين قضية حياة أو موت، ولا يمكن أن تسمح مصر وقائدها ومؤسساتها وشعبها بالتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، موضحا أن مصر استندت فى خطابها الى مجلس الأمن، للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس إلى أى أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد «حسب الله»، أن ملف نهر النيل من الملفات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأنه على مجلس الأمن أن يسارع ويتخذ إجراءات تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ بعد تعثر المفاوضات الأخيرة، نتيجة المواقف الإثيوبية المتعنتة، على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية، ومفاوضات واشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ومشاركة البنك الدولى، إلا أن تلك الجهود تعثرت بسبب غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضى فى ملء سد النهضة بشكل أحادى.

وقال النائب مصطفى الجندى، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، المستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، إن لجوء مصر لمجلس الأمن، بشأن أزمة السد، بعد تعنت إثيوبيا، يؤكد حرص مصر على استمرارها فى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

واضاف «الجندى»، أن لجوء مصر لمجلس الأمن، يؤكد أهمية العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حلول تضمن الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل، مع منح حق إثيوبيا فى التنمية، مؤكدا أن العالم يدرك أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجود وحياة، ولا يمكن تنازل مصر عن حقوقها التاريخية فى المياه تحت أى مسمى وأن لجوء مصر لمجلس الامن، يؤكد استعدادها للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

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وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الخطاب المصرى إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، وتجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس إلى أى أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، وحذر النائب، الجانب الإثيوبى من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة، مطالبا مجلس الأمن بإجراءات تكفل التوصل إلى حلول عادلة تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، موضحا أن لجوء مصر لمجلس الأمن، يؤكد للعالم حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على التمسك الكامل، ليس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل فقط، وإنما التمسك بالحلول السلمية.