سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن القوات المسلحة تبث الفخر والاطمئنان في قلوب الشعب المصرى والعربى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E، ويقدمه خالد أبو بكر: خطاب الرئيس حديث مباشر يخاطب الشعب المصرى والأشقاء في ليبيا بوضوح بأن استقرار ليبيا من خلال المبادرة".

وتابع وزير الخارجية قائلا: "مصر دائما لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار ليبيا والوقوف أمام أطماع الدول الاستعمارية وأطماعها في الاستحواذ على المقدرات الليبية".

وواصل شكرى قائلا: مصر والرئيس السيسي بذلك كل الجهد للحفاظ على المقدرات الليبية وآخرها إعلان القاهرة وهى لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا في مواجهة الأطماع الخارجية.

وأجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين؛ هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.

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كان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وجه خطابا الى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبى.