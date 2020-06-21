شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى إلى طلاب الثانوية العامة: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

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وأضاف الوزير في فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.



وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.