شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى إلى طلاب الثانوية العامة: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير في فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.
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