الشرطة البريطانية تلقى القبض على رجل فى حادث مقتل وإصابة 5 أشخاص بمدينة ريدينج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط مصابين، بمدينة ريدينج البريطانية التى شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.
وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث" مضيفة أنه قيد الاحتجاز، أضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".
ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن مصدر أن، ثلاثة أشخاص قتلوا ويرقد اثنان في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية.
وأفادت سكاي نيوزالعالمية ، أن حوادث الطعن وقعت في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.
وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه، ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.
وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.
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