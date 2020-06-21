شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إحصاء "ورلد ميترز"، أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم قد تخطى حاجز الـ 465 ألف حالة، ووصلت أعداد الاصابات إلى 8,867,314، وحالات الشفاء إلى 4,723,927 حالة.

وسجل العالم حتى الآن 3,678,292 اصابة نشطة حتى الآن، حيث أنه من الملاحظ أن أعداد الشفاء من الفيروس تتخطى أعداد الاصابات الفعلية بالفيروس بأكثر من مليون.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، منذ ظهور للمرة الأولى آواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات المعنية ومعامل الأبحاث فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا حتى الآن، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تسجيل الحالات المصابة والوفيات، وتأتى بعدها دولة البرازيل.

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