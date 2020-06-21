شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف، والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف. وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يشترط فى المتقدمات ما يأتى:

أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف :

أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأى جهة حكومية.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية .

ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية :

أن كون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .

أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمذكورة أعلاه .

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وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6LJTttvgmdyHrmbbD1ikZvNIXO2_etrmTDR1s5w9_JqUqw/viewform

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم فتح باب التسجيل بالضوابط التالية :

أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل .

أن يجتاز الاختبارات المقررة فى هذا الشأن .

وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.