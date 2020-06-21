شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة بعدم الالتفات إلى ادعاءات التسريب وشاومينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة سوف تسير وفق ما خططت له الحكومة، داعيا الطلاب إلى التواجد أمام اللجان من الثامنة صباحا حيث سيتم منع الدخول إلى اللجان بعد التاسعة، على أن ينطلق الامتحان في العاشرة، موضحا أنه سيكون هناك كشف على أجهزة المحمول فضلا عن الكشف الحراري وتسليم الطلاب الكمامات وأدوات التعقيم والوقوف بعض الوقت في الهواء الطلق بفناء المدرسة قبل دخول اللجان.



وأوضح أنه على كل الطلاب عدم الاستماع لصفحات التواصل الاجتماعي نهائيا خلال هذه الفترة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ادعاءات التسريب وشاومينج وأمثاله، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى إلى طلاب الثانوية العامة: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.

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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.



وأٔضاف الوزير إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.



وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.